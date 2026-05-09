Никто не забыт: прямая трансляция празднования 9 Мая в России и за рубежом

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков

В разных точках мира хранят память о Великой Победе советского народа над фашизмом.

День Победы — священный праздник для многих жителей планеты.

В разных городах проходят митинги, шествия, возложение цветов, а также акция «Бессмертный полк» в память о миллионах граждан, отдавших свои жизни за победу над нацизмом и создание мира для будущих поколений.

Всероссийская акция «Бессмертный полк» в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 2026 году объединила миллионы россиян в онлайн-формате.

Трансляция шествия стартовала в 12 часов по местному времени. Прием заявок на участие начался 23 апреля и продлился до 6 мая. При загрузке анкеты на сайт организаторы открыли для всех желающих доступ к функции редактирования фотографий. С помощью искусственного интеллекта каждый мог восстановить и улучшить снимок ветерана. Помимо этого, в этом году онлайн-шествие пополнили анкеты, которые уже прошли модерацию в 2025 году.

В Санкт-Петербурге шествие традиционно состоится в очном формате. Решение о формате проведения акции «Бессмертный полк» в 2026 году принимается в каждом субъекте Российской Федерации самостоятельно. Власти регионов ориентируются на рекомендации оперативных штабов и текущую обстановку безопасности, определяя, пройдет акция в очном, онлайн или смешанном формате.

«Бессмертный полк» за рубежом

Патриотическая акция «Бессмертный полк» развернется в очном формате в ряде других стран, где сохраняют глубокое уважение к истории и подвигу советского народа.

В США очные мероприятия запланированы в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. В Вашингтоне уже состоялись шествие «Бессмертного полка» и акция «Георгиевская ленточка», в которых приняли участие россияне, члены их семей, сотрудники российской дипломатической миссии, а также американцы, поддержавшие акцию.

Торжественное шествие прошло во Франкфурте-на-Майне. Сотни русскоязычных граждан приняли в нем участие. Они несли в руках портреты фронтовиков, тружеников тыла и узников концлагерей, а также советские флаги, российские и флаги союзных республик.

«Бессмертный полк» объединил живущих в Японии россиян. Свыше 300 человек собрались в российском посольстве в Токио, чтобы принять участие в акции.

Перед собравшимися выступили глава дипломатической миссии РФ в Японии Николай Ноздрев, китайский посол в Токио и дипломаты из дружественных России стран.

Торжественное шествие «Бессмертного полка» состоялось в Никосии. Оно объединило киприотов и проживающих на острове многочисленных россиян и выходцев из стран СНГ. К акции также присоединились сотрудники дипломатического корпуса, общественные деятели, студенты и школьники.

В Женеве власти дали официальное разрешение на проведение 8 мая традиционной патриотической акции на площади Наций у здания штаб-квартиры ООН. До этого, в 2022 году, она состоялась в онлайн-формате, в 2025-м вернулась в очный формат, но без шествия.

В День Победы аналогичная акция развернется в Великобритании — там ожидают до двух тысяч участников.

В Абхазии акцию поддержали на государственном уровне — шествие пройдет в Сухуме на площади Свободы вместе с парадом с участием абхазских и российских военных. Среди запланированных мероприятий на 9 мая — велопробег «Спасибо за Победу!», забег «Рекорд Победы» и концерты, сообщает ТАСС.

«Бессмертный полк»: история акции

История «Бессмертного полка» началась в 2007 году, когда жители Тюмени впервые вышли на улицы с фотографиями родственников-фронтовиков. Официальное название акции закрепилось только спустя пять лет, в 2012 году.

За прошедшие годы акция видоизменялась. В 2022 году по всей стране очно приняли участие более 12 миллионов человек, при этом в 2023 и 2024 годах мероприятие полностью прошло онлайн.

В 2025 году организаторы также использовали смешанный подход. Акция объединила традиционные уличные шествия с виртуальными технологиями. Благодаря цифровой платформе россияне смогли загрузить и восстановить фотографии героев.

