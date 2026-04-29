Белый дом «короновал» Трампа
Белый дом назвал Трампа королем
Фото: www.globallookpress.com/Allison Robbert-Pool
Ранее в Штаты с визитом прибыл Карл III.
Фотография американского лидера Дональда Трампа и британского монарха Карла III появилась на официальной странице Белого дома в социальной сети. Администрация сопроводила изображение подписью «два короля».
Карл III прибыл в США с визитом 27 апреля. В честь приезда королевской четы перед Белым домом провели официальную церемонию приветствия. При этом Трамп на ней несколько раз подшутил над гостем.
«Посмотри, молодой Чарльз, он такой милый», — моя мать была влюблена в Чарльза, можете в это поверить?» — сказал он.
Присутствующие отреагировали на его слова смехом.
Кроме того, он назвал Великобританию «маленькой». При этом глава государства выразил уверенность, что отношения Вашингтона и Лондона сохранятся. Однако Трамп не рассказал о текущих разногласиях стран из-за конфликта между США и Ираном.
Ранее президент США заявил о желании пожить в Букингемском дворце. Он намерен обсудить этот вопрос с Карлом III.
