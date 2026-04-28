Военная техника не будет участвовать в параде Победы на Красной площади 9 мая

В ходе авиационной части над Москвой пролетят самолеты российских пилотажных групп.

В связи с текущей оперативной обстановкой военная техника, воспитанники суворовских и нахимовского училищ, кадетских корпусов в параде 9 мая на Красной площади участвовать не будут, сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве отметили, что в составе пешей колонны в параде на Красной площади примут участие военнослужащие из вузов всех видов и отдельных родов войск ВС России.

Также в ходе авиационной части парада над сердцем столицы пролетят самолеты российских пилотажных групп. Во время трансляции парада покажут работу всех видов и родов войск, действующих на СВО и несущих дежурство на пунктах управления РВСН, ВКС и кораблях.

Завершающим элементом станет раскраска неба над Красной площадью в цвета российского флага летчиками штурмовиками Су-25.

Ранее в Минобороны России заявили, что военный парад 9 мая в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне традиционно пройдет на Красной площади в Москве.

