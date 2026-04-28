Минобороны России сообщило, что парад Победы пройдет 9 мая в Москве

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Военный парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет на Красной площади, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Девятого мая 2026 года в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в городе Москва состоится военный парад», — сказано в сообщении.

В ведомстве заявили, что в параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил РФ.

Известно, что специалисты устанавливают декорации и трибуны для гостей парада. Генеральная репетиция парада пройдет 7 мая.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что парад Победы состоится. В Москву на празднование 9 Мая приедут президенты Абхазии и Южной Осетии Бадра Гунба и Алан Гаглоев, бывший глава Республики Сербской Милорад Додик, словацкий премьер Роберт Фицо, лидеры Киргизии и Белоруссии Садыр Жапаров и Александр Лукашенко.

