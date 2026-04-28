Путин предупредил о рисках экологических последствий после удара по Туапсе

Фото, видео: © РИА Новости/Борис Морозов

Власти оценивают ситуацию на месте и наращивают силы для ликвидации последствий происшествия.

Удар беспилотников по объектам в Туапсе может повлечь серьезные экологические последствия. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сославшись на доклад губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Глава государства отметил, что атаки на гражданскую инфраструктуру фиксируются все чаще, а инцидент в Туапсе стал одним из наиболее показательных. По его словам, поражение энергетических объектов способно привести к значительному ущербу окружающей среде. При этом президент уточнил, что, по данным региональных властей, на текущий момент критических угроз не зафиксировано, а ситуация находится под контролем.

«Вот последний пример — это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные. Правда, вот губернатор только что докладывал, он на месте находится, во всяком случае, пару часов назад находился, серьезных угроз нет там, и люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются», — высказался Путин.

Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода после атаки беспилотных летательных аппаратов. Возгорание сопровождалось выбросом нефтепродуктов из резервуаров. Часть топлива попала за пределы промышленной площадки, в том числе на прилегающую дорогу, где были повреждены автомобили.

К ликвидации последствий привлекли значительные силы — в работах задействовали более 250 специалистов и десятки единиц техники. Спасатели действуют в сложных условиях, предотвращая дальнейшее распространение огня и возможные утечки нефтепродуктов. В городе введен режим чрезвычайной ситуации, отдельные районы временно остались без водоснабжения.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что оперативные службы продолжают работу на месте и принимают меры для минимизации ущерба.

По поручению президента в Туапсе прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Он провел осмотр района с воздуха и поставил задачи по усилению контроля за акваторией Черного моря. Ведомство подготовило группировку водолазов для обследования морской зоны и возможного устранения последствий разлива нефтепродуктов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что утечки нефти на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе в настоящее время прекращены.

