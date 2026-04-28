Пожарные расчеты работают у здания в Бумажном проезде в Москве

Там располагаются редакции нескольких СМИ и журналов.

Пожарные подразделения прибыли к зданию в Бумажном проезде в Москве. Уточнялось, что там располагаются редакции нескольких СМИ и журналов. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По его данным, в экстренные службы поступила информация о возможном возгорании в здании 14с2. На месте в данный момент работают специалисты. Обстановка возле здания остается спокойной. Подробности происшествия пока уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре в Оренбурге. Там на улице Донгузской загорелись емкости с нефтепродуктами. По данным МЧС Оренбургской области, возгорание удалось локализовать на площади около 150 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

К тушению привлекли 23 человека и шесть единиц техники МЧС России. Специалисты продолжают работу на месте.

Также ранее 5-tv.ru писал о вероятной причине крупного возгорания в строящемся здании на севере Москвы. Ей могло стать нарушение техники безопасности при проведении работ. Спасатели эвакуировали из здания 31 человека.