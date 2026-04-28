Стало известно место похорон народного артиста России Роберта Ляпидевского

Роберта Ляпидевского могут похоронить на Новодевичьем кладбище

Фото: Прокофьев Вячеслав/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Народного артиста России Роберта Ляпидевского, который умер 28 апреля, могут похоронить на Новодевичьем кладбище. Об этом в беседе с РИА Новости сообщили в семье артиста.

Родственники Ляпидевского уточнили, что место захоронения пока окончательно не утверждено. При этом семья рассматривает Новодевичье кладбище как основной вариант.

По словам собеседника агентства, панихида по православным канонам должна состояться в четверг 30 апреля. После этого артиста, вероятнее всего, похоронят на Новодевичьем кладбище.

Роберту Ляпидевскому было 89 лет. По данным семьи, причиной смерти стала продолжительная болезнь, связанная с осложнениями после перенесенного ковида.

О смерти артиста сообщили в Театре кукол Образцова. В театре назвали уход Ляпидевского большой утратой для родных, коллег и всех, кто знал его творчество.

Роберт Ляпидевский родился в семье летчика Анатолия Ляпидевского, первого Героя Советского Союза и участника спасения экспедиции с ледокола «Челюскин».

Путь в театр для будущего артиста начался не сразу. Сначала он два года учился в Нахимовском училище, затем поступил на факультет журналистики в Институт дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Актерскую карьеру Ляпидевский начал по совету друга, который работал музыкантом в оркестре Театра Образцова.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти бывшего посла России в Камеруне и Руанде Станислава Ахмедова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.