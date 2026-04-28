В Оренбурге загорелись емкости с нефтепродуктами

Огонь охватил площадь около 150 квадратных метров.

В Оренбурге пожарные локализовали возгорание емкостей с нефтепродуктами. Погибших и пострадавших нет. Об этом сообщили в МЧС Оренбургской области в канале мессенджера МАКС.

Пожар произошел на улице Донгузской. По оперативным данным, площадь возгорания составила около 150 квадратных метров.

К тушению привлекли 23 человека и шесть единиц техники МЧС России. Специалисты продолжают работать на месте происшествия.

В ведомстве уточнили, что информация о пожаре оперативная и может дополняться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что крупный пожар произошел в строящемся здании на севере Москвы. Там погибли семь человек, еще 12 человек пострадали. Спасатели вывели из здания 31 человека.

По данным МЧС России, огонь в московской новостройке охватил второй и третий этажи. Площадь пожара достигла 1,4 тысячи квадратных метров. Возгоранию присвоили максимальный, пятый ранг сложности.

Вероятной причиной пожара на московской стройке могло стать нарушение техники безопасности при проведении работ.

