В Туапсинском муниципальном округе ввели режим ЧС из-за пожара на НПЗ

Фото, видео: МЧС Росси; 5-tv.ru

Глава МЧС Куренков прибыл в Краснодарский край.

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня ввели с 28 апреля на территории всего Туапсинского муниципального округа. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«С 28 апреля по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева вводится режим ЧС регионального уровня на территории всего Туапсинского муниципального округа»

Ранее оперативный штаб сообщил об атаке беспилотников на Туапсе, в результате чего начался пожар нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавших нет. К борьбе с огнем привлечены 220 человек, задействовано больше 50 единиц техники, также прибыли дополнительные сводные отряды.

Специалисты Роспотребнадзора проводят замеры воздуха в жилых районах города на регулярной основе. Для контроля тушения пожара на НПЗ по поручению президента России Владимира Путина на место пожара приехал глава МЧС Александр Куренков.

Куренков вместе с оперативной группой уже совершил облет акватории Черного моря на вертолете, сообщают в МЧС. Глава ведомства принял решение увеличить группировку водолазов в районе города. Ведутся дополнительные спуски, специалисты обследуют акваторию на предмет разлива нефтепродуктов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киев нанес удар по хранилищам с экспортной нефтью в Туапсе. Такие атаки ВСУ могут привести к дестабилизации энергорынков.

