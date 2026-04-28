ФСБ показала ввидео возвращения археолога Бутягина в рамках обмена

Фото, видео: ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ученый вернется к работе в Эрмитаже.

Археолог Александр Бутягин освобожден из польской тюрьмы в результате обмена, который состоялся на границе Белоруссии и Польши. Кадры освобождения появились в распоряжении 5-tv.ru.

Операция по передаче прошла с участием сторон, в рамках которой российский ученый и супруга военнослужащего были обменены на двух сотрудников молдавской спецслужбы. В Эрмитаже уточнили, что Бутягин в ближайшее время прибудет в Санкт-Петербург и продолжит научную деятельность.

Генеральный директор музея Михаил Пиотровский поблагодарил всех, кто участвовал в освобождении ученого, отметив, что его возвращение стало результатом скоординированных усилий.

«Можно сказать только одно: Слава Богу, спасибо Президенту России и всем многим, кто захотел и сумел спасти нашего товарища из неволи», — высказался гендиректор музея Михаил Пиотровский.

Бутягина задержали в Варшаве в декабре по запросу украинских властей. Основанием стали обвинения в проведении незаконных археологических работ на территории Крыма. Украинская сторона заявляла о якобы нанесенном ущербе культурному наследию и добивалась экстрадиции ученого, которому могло грозить до десяти лет лишения свободы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.