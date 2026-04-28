«Это больной вопрос»: Олесю Иванченко заподозрили в беременности

Фото: © РИА Новости/Олеся Иванченко

Подписчики решили, что ведущая астрологического шоу Олеся Иванченко беременна. Поклонница знаменитости в соцсети под ее фото отметила, что увидела это якобы увидела по глазам артистки.

В свою очередь, Олеся отреагировала на данное предположение. Она усомнилась в подобном способе «гадания» и назвала подобные замечания бестактными.

По ее словам, даже если люди пишут такие комментарии с добрыми намерениями, они могут задеть женщину.

«Когда вы навязчиво ищете то, чего нет, я правда считаю это клиникой. Для женщины это может быть больной вопрос по состоянию здоровья и тем самым вы триггерите (провоцируете. — Прим. ред.) очень сложную тему», — высказала она свое мнение.

К тому же ведущая подчеркнула, что беременность может быть болезненной темой из-за состояния здоровья, личных обстоятельств или внутренних переживаний. Тогда как навязчивые догадки способны вызвать у человека тяжелые эмоции.

Также Иванченко добавила, что женщина может быть не готова к материнству в конкретный период жизни. Кроме того, изменения во внешности могут быть связаны не с беременностью, а, например, с набором веса или фазой менструального цикла.

«Женщина может просто поправиться и очень переживать по этому вопросу или быть в разной фазе цикла», — написала она.

В соцсети ведущая призвала подписчиков не делать поспешных выводов о чужой личной жизни и не обсуждать тело женщины без ее согласия.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, телепродюсер Николай Картозия признался в симпатии к Олесе Иванченко.

