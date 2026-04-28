Медосмотр перед детсадом: названы обязательные врачи и анализы

Педиатр разъяснила порядок оформления справки и перечень обследований.

Перед поступлением в детский сад ребенок обязан пройти комплексное медицинское обследование, включающее осмотры специалистов и лабораторные анализы. Об этом сообщила педиатр для детей Анастасия Мальцева в беседе с Life.ru. Требования закреплены приказом Минздрава РФ от 14 апреля 2025 года.

Согласно действующим нормам, перечень обследований зависит от возраста ребенка, однако базовый список врачей остается обязательным. В него входят стоматолог, детский психиатр, невролог, хирург, травматолог-ортопед, офтальмолог, а также специалисты по мочеполовой системе: гинеколог для девочек и уролог для мальчиков.

Как уточнила Мальцева, каждый из специалистов выполняет конкретные задачи.

«Детский психиатр исключает нарушения психического развития на раннем этапе, а невролог анализирует психомоторное и речевое развитие, а также общее состояние нервной системы ребенка», — рассказала Мальцева.

Хирург и ортопед проверяют формирование опорно-двигательного аппарата, а офтальмолог — состояние зрения.

Лабораторная часть обследования включает общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и показателем СОЭ, общий анализ мочи, а также исследования на паразитарные инфекции — анализ кала на яйца глистов и соскоб на энтеробиоз. В отдельных случаях врачи могут назначить дополнительные тесты, включая определение уровня витамина D и глюкозы в крови. Обязательной процедурой остается ежегодная проба Манту для диагностики туберкулеза.

После прохождения всех этапов обследования педиатр проводит итоговый прием. Врач собирает данные о перенесенных заболеваниях, уточняет информацию о прививках, а также анализирует семейный и аллергологический анамнез. На основании полученных сведений формируется заключение о состоянии здоровья ребенка, определяется группа здоровья и оформляется медицинская справка по форме 026/у.

«Даже если внешне ребенок выглядит здоровым, полноценное обследование помогает оценить его физическое и психоэмоциональное развитие», — добавила врач.

