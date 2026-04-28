«Ежедневная вахта»: Путин поздравил сотрудников скорой помощи с профессиональным праздником

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; 5-tv.ru

В России действуют 130 станций и более 1600 отделений этой службы.

С Днем работника скорой помощи, который отмечают сегодня, всех сотрудников поздравил президент России Владимир Путин. Он отметил уникальность этой службы, которая работает безотлагательно, выезжая к пострадавшим независимо от времени суток.

И сегодня в формате видеосвязи президент открыл новые модульные объекты скорой помощи. Они заработают в Тамбове, Донецке, Екатеринбурге и Симферополе. Кроме этого глава государства отметил, что у работников должен быть весь арсенал современных медицинских средств.

«Сотрудники скорой непрерывно несут свою профессиональную вахту, ежедневно находятся на передовом крае борьбы за жизнь и здоровье людей и первыми отвечают на просьбы о помощи. На сегодняшний день в России действуют 130 станций и более 1600 отделений скорой медицинской помощи. В системе трудятся свыше 160 тысяч человек, сформировано более 12 тысяч выездных бригад. Хочу выразить искреннюю признательность за ваш нелегкий труд, сопряженный с огромной ответственностью и иногда запредельной нагрузкой», — сказал президент России Владимир Путин.

В Федеральном центре медицины катастроф президент осмотрел выставку. На ней представлены образцы отечественной техники, в том числе оснащение машин скорой помощи.

