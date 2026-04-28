Попались на грязных делах? Кого задержали вместе с мэром Уфы по делу о коррупции

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Градоначальника подозревают также в превышении должностных полномочий.

В Уфе разворачивается громкий коррупционный скандал. В эти минуты проходят обыски в кабинете мэра города и его заместителей. Ратмира Мавлиева уже доставили на допрос. Его подозревают в превышении полномочий и получении взятки. Речь идет о махинациях с землей местного санатория.

Как выглядела мошенническая схема — разбиралась корреспондент «Известий» Ангелина Васенина.

В соцсетях Ратмир Мавлиев показывал себя спортивным, неравнодушным и хозяйственным градоначальником Уфы. Он заботился о чистоте на улицах, но попался на подозрении в грязных земельных сделках. Сегодня прячется от камер под капюшоном, в сопровождении оперативников заходит на допрос в Следственный комитет.

Ратмира Мавлиева подозревают во взятке в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Вместе с главой администрации задержаны и его заместители, которые отвечают за земельные и имущественные вопросы.

По версии следствия, фигуранты организовали незаконную продажу территории уфимского санатория «Радуга». Здесь и по-прежнему спокойная размеренная жизнь, правда без куска земли более 1300 квадратов с гаражом — он здравнице больше не принадлежит. Посетителям предлагают пройти лечение заболеваний почти всех систем организма. В рекламных роликах рассказывают о современном оборудовании и уникальной природе.

Кусок земли — лакомый. Сосновый бор на берегу реки. Санаторий «Радуга» находится в собственности города. Поэтому махинации с землей было бы невозможно провести без участия чиновников администрации. По некоторым данным, они отмежевали участок и продали его без торгов и конкурсных процедур.

Схема оказалась нехитрой, но смелой. Сначала здравницу присоединяют к Единому расчетно-кассовому центру — организации, которая принимает деньги за услуги ЖКХ. Затем меняют ее форму собственности. При этом никакой связи между платежами по коммуналке и курортным отдыхом нет.

Руководитель расчетно-кассового центра, а значит, и по совместительству санатория «Радуга», Айгуль Винникова тоже стала фигурантом уголовного дела. Но по версии следствия, именно глава города Ратмир Мавлиев потребовал от представителей строительной организации взятку. В частности, речь шла о приобретении участка стоимостью свыше 13 миллионов рублей с последующим оформлением прав в его интересах.

«Кроме того, заместитель главы администрации, заместитель начальника управления земельных и имущественных отношений администрации и директор санатория подозреваются в превышении должностных полномочий. В настоящее время по уголовному делу проведены допросы, обыски и выемки. Продолжается сбор и закрепление доказательственной базы, а также установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов», — сообщил и. о. старшего помощника руководителя Следственного управления СК России по Республике Башкортостан Ильдар Ишбулатов.

Отец мэра, Рафил Мавлиев, один из самых влиятельных бизнесменов Нефтекамска с активами, по некоторым оценкам, около четырех миллиардов рублей, ситуацию с задержанием сына комментировать отказался. Сейчас решается вопрос об избрании всем фигурантам дела меры пресечения.

