Кефир против давления и сахара? Ученые нашли неожиданную пользу напитка

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Привычный продукт обладает впечатляющими свойствами.

Регулярное употребление кефира может помочь в снижении риска развития гипертонии и диабета. Об этом ТАСС сообщили в Уральском федеральном университете.

«Кефир снижает риски гипертонии и обладает антидиабетическим эффектом, рассказали исследователи Уральского федерального университета, которые изучили питательную и микробиологическую ценность напитка, а также его влияние на здоровье человека и животных», — сообщили в вузе со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Food Production, Processing and Nutrition.

Эксперименты на животных показали, что кисломолочный напиток способен помогать при повышенном артериальном давлении и потенциально снижать риск сердечно-сосудистых осложнений. Исследователи связывают этот эффект с пептидами, которые образуются в продукте.

Подробнее механизм действия объяснила заведующая лабораторией УрФУ Елена Ковалева.

«Эти пептиды влияют на гормоны, расширяющие сосуды, а также снижают уровень гормона, который обычно повышает артериальное давление, задерживая воду и соль в организме. <…> Еще одно полезное свойство кисломолочного напитка — способность влиять на ту часть нервной системы, которая регулирует работу сердца: частоту сердечных сокращений, силу ударов, проводимость», — отметила она.

По словам ученого, кефир также может улучшать всасывание глюкозы, влиять на передачу инсулиновых сигналов и проявлять антиоксидантные свойства. Именно это связано с возможным противодиабетическим эффектом.

При этом ученые подчеркнули, что окончательных рекомендаций по дозировке пока нет. Специалисты еще не определили, сколько именно кефира и как долго нужно употреблять, чтобы говорить об оптимальном эффекте.

Исследователи также обращают внимание, что свойства напитка могут различаться в зависимости от закваски, состава, региона производства и технологии ферментации.

Отдельно ученые упомянули водный кефир — альтернативный вариант для вегетарианцев и людей с аллергией на молочные продукты. На данном этапе наиболее разумным выглядит регулярное употребление напитка небольшими порциями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.