Молодая пара: продюсер допустил тайную помолвку Анны Пересильд и Вани Дмитриенко

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Долгое время пара скрывала свой статус отношений.

Российский музыкальный продюсер Сергей Дворцов в разговоре с aif.ru допустил тайную помолвку актрисы Анны Пересильд и певца Вани Дмитриенко.

«Тем не менее, значит, между ними произошла искра. Но можем посмотреть на их роман с другой стороны: для поднятия некоего хайпа, цитируемости и тому подобного. Возможно, у них есть определенный план, определенный на двоих проект, который может выстрелить в ближайшее время», — рассказал продюсер.

Нашумевший роман актрисы Анны Пересильд и певца Вани Дмитриенко начался после съемок клипа «Цветаева». Долгое время ребята скрывали свои отношения, называя друг друга друзьями. Летом 2025 года артисты впервые вышли вместе на красную дорожку. После дня рождения Анны ребята попали в объективы очевидцев с поцелуем, что дало четко понять статус их отношений.

Официально молодая пара объявила о своих отношениях, выпустив совместную песню «Силуэт» в октябре 2025 года. В феврале 2026 года Дмитриенко сообщил тем, что долго добивался доверия родителей девушки. Также недавно Пересильд спровоцировала слухи о помолвке, выйдя на сцену с кольцом на безымянном пальце.

