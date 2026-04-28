ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая

Фото: www.globallookpress.com/Walter G. Allgöwer

Решение может изменить баланс сил на мировом нефтяном рынке.

Объединенные Арабские Эмираты приняли решение покинуть ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра энергетики страны.

Министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что данный шаг стал результатом тщательного анализа национальной стратегии в нефтегазовой сфере и смежных отраслях. По его словам, речь идет о суверенном решении, основанном на долгосрочном экономическом и стратегическом видении развития государства.

«Решение принято после тщательного изучения наших стратегий, связанных с энергетическим месторождением, нефтяным сектором и другими аспектами», — высказался Сухейль аль-Мазруи.

Он подчеркнул, что ОАЭ на протяжении длительного времени являлись участником соглашений и играли заметную роль в координации добычи нефти. Вместе с тем, по оценке властей, мировой рынок в перспективе будет нуждаться в увеличении объемов энергоресурсов.

В Абу-Даби считают, что выбранный момент для выхода не окажет значительного влияния на глобальный рынок.

Отдельно отмечается, что решение принималось без прямых консультаций с другими участниками объединения, включая Саудовскую Аравию.

ОПЕК (Организация стран — экспортеров нефти) представляет собой международное объединение государств, координирующих добычу и экспорт нефти для стабилизации цен на мировом рынке.

ОПЕК+ — расширенный формат соглашения, в который помимо стран-участниц ОПЕК входят другие нефтедобывающие государства, включая Россию, участвующие в согласовании уровней добычи.

