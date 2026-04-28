«А зачем мне черная икра?»: Олег Газманов раскрыл детали своего райдера

Олег Газманов заявил, что на первом месте в его райдере стоит качество машины

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Народный артист поделился перечнем требований для организаторов.

Народный артист России Олег Газманов остается лидером в рейтингах самых высокооплачиваемых звезд шоу-бизнеса. Заказчик должен не только выплатить гонорар, но и выполнить все условия райдера. Сам же Газманов говорит, что у него довольно скромные требования. Об этом пишет 7Дней.ru.

Артист объяснил, что ему важен комфорт. На первом месте стоят качество машины и отеля. Особое внимание уделяется технической подготовке к выступлению. При этом Газманов совсем не выдвигает особых условий по еде, напиткам или определенной температуре воздуха.

«А зачем мне черная икра? У меня обычный райдер: хорошая машина, перекус на площадке, хорошая аппаратура и комфортная гостиница. Без выпендрежа», — поделился Газманов.

Также певец прокомментировал условия новых звезд, у которых требований может быть больше, чем у него.

«У молодых артистов есть этот пафос. Может, они хотят доказать себе, что они вышли на какой-то запредельный уровень, а у меня этого никогда не было. Но не потому, что я лучше или хуже», — рассказал певец.

