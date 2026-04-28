В Хабаровском крае мужчина погиб при взрыве в воинской части

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Эвакуированы 20 человек, среди них восемь детей.

В Хабаровском крае мужчина погиб при взрыве в здании на территории воинской части. Как уточнил источник 5-tv.ru, инцидент произошел в ночь на 28 апреля в селе Князе-Волконское-1.

По предварительным данным, взрыв прогремел в доме офицерского состава (ДОС) 55. После происшествия из здания эвакуировали 20 человек, среди них было восемь детей.

Личность погибшего установили. Им оказался полковник Кузьменко, командир батальона учебной связи.

Ранее появилась информация, что неустановленное взрывное устройство находилось в цветочном горшке. Однако позже, после осмотра места происшествия, стало известно, что устройство заложили в почтовый ящик.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Чаплыгинском районе Липецкой области местный житель открыл огонь по сотрудникам военной полиции. В результате нападения один из правоохранителей скончался на месте от смертельного ранения. Нападавшего оперативно задержали.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.