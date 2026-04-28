Песков: Киев нанес удар по хранилищам с экспортной нефтью в Туапсе

Такие атаки ВСУ могут привести к дестабилизации энергорынков.

Нефть на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе, подвергшемся атаке боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников, предназначалась для экспорта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, такие удары могут усилить дефицит на мировом рынке нефти и привести к дальнейшей дестабилизации энергорынков.

Песков отметил, что киевский режим ударил по нефтехранилищам, в которых находилось сырье для выполнения обязательств по экспортным контрактам. Он подчеркнул, что ситуация на мировом рынке и по-прежнему напряженная из-за обстановки в районе Ормузского пролива.

Официальный представитель Кремля также сообщил, что президент России Владимир Путин по телефону заслушал доклад главы МЧС Александра Куренкова о пожарах на НПЗ в Туапсе. После этого российский лидер поручил министру выехать на место и проконтролировать работы по ликвидации последствий.

До этого, как писал 5-tv.ru, прокуратура Краснодарского края сообщала, что 20 апреля ВСУ атаковали регион с помощью беспилотников. После удара в морском порту Туапсе зафиксировали повреждения транспортной инфраструктуры. Подробности о характере повреждений не приводились.

В прокуратуре также сообщили, что организовано взаимодействие со всеми ведомствами для оперативной помощи жителям города. Информация о пострадавших не поступала.

