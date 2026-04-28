Число погибших при пожаре на севере Москвы возросло до семи

Еще 12 человек пострадали в происшествии.

Число погибших при пожаре в строящемся здании на севере Москвы увеличилось до семи. Еще 12 человек пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По уточненным данным ведомства, спасатели смогли вывести из здания 31 человека с помощью специальных устройств. До этого в МЧС сообщали, что девять спасенных человек осмотрели медики.

Пожар произошел утром 28 апреля. В ведомстве уточняли, что огонь охватил второй и третий этажи строящегося здания. Площадь возгорания составила 1,4 тысячи квадратных метров.

Пожару присвоили максимальный, пятый ранг сложности. На месте работали более 200 сотрудников экстренных служб и около 65 единиц техники. К тушению также привлекали авиацию.

Позже пожар получилось локализовать. По факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности.

