Число пострадавших и погибших при пожаре севере Москвы увеличилось

При пожаре на севере Москвы пострадали 12 человек и погибли 5

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов

Тушение здания все еще продолжается.

Число пострадавших при пожаре на севере Москвы выросло до 12. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По данным МЧС, были спасены 31 человек, девять из которых осматривают медики.

«К сожалению, пять человек погибли», — сообщили в ведомстве.

Пожар в строящемся здании локализовали на площади.1,4 тысячи квадратных метров. На месте ликвидации работала группировка экстренных служб города из более 200 человек и порядка 65 единиц техники. В частности, к тушению была привлечена авиация.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Возгорание в строящемся здании произошло утром 28 апреля — в МЧС уточнили, что огонь охватил второй и третий этажи. Пожару присвоили максимальный ранг сложности — пятый.

