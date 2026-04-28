Секрет долголетия: эксперт назвал продукт для жизни до ста лет

Mirror: бобовые культуры могут продлить жизнь до ста лет

Главным условием для достижения столетнего юбилея является регулярное употребление бобовых культур в пищу. Об этом сообщило издание Mirror со ссылкой на эксперта по долголетию Дэна Бюттнера.

Специалист на протяжении многих лет занимался изучением привычек и быта жителей регионов с самой высокой концентрацией долгожителей на планете.

Он пришел к однозначному выводу, что именно рацион питания служит фундаментом для сохранения крепкого здоровья на долгие десятилетия.

Бюттнер настоятельно посоветовал тем, кто стремится к долголетию, отдавать предпочтение максимально простым и доступным продуктам натурального происхождения, которые составляют основу кухни в наиболее благополучных с точки зрения продолжительности жизни точках Земли.

По словам эксперта, в различных национальных кухнях долгожителей неизменно присутствует фасоль.

«Люди, живущие дольше всего, едят как минимум в четыре раза больше бобовых, чем в среднем остальные», — подчеркнул эксперт.

Такая закономерность объясняется тем, что бобовые культуры чрезвычайно богаты растительным белком, клетчаткой и сложными углеводами.

Эти нутриенты позволяют поддерживать стабильный уровень энергии в организме и предотвращают резкие скачки сахара. Чтобы ощутимо улучшить состояние здоровья и повысить свои шансы на долголетие, Бюттнер рекомендует добавлять в меню хотя бы половину чашки любых бобовых ежедневно.

