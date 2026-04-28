На Урале женщина увидела фото пропавшей дочери и узнала о ее смерти

Пожилая мать получила страшное известие спустя месяцы неопределенности.

В Свердловской области женщина узнала о гибели дочери, пропавшей без вести более полугода, после того как силовики показали ей фотографию с места обнаружения останков. Об этом сообщил портал E1.ru.

Сотрудники правоохранительных органов посетили пожилую женщину 20 апреля для проведения процедуры опознания по снимкам. На кадрах были запечатлены фрагменты одежды и костыли, которые помогли матери понять, что ее ребенка больше нет в живых.

Погибшая бесследно исчезла осенью, когда отправилась к своей приятельнице, чтобы передать ей костыли. У женщины были серьезные проблемы со здоровьем, включая периодические эпилептические припадки, что делало ее нахождение на улице без присмотра опасным.

В день своего исчезновения свердловчанка не взяла с собой мобильный телефон, денежные средства или какие-либо ценные украшения. Это значительно осложнило поисковые мероприятия, длившиеся более полугода.

Человеческие останки во время обхода территории обнаружил охранник местной промзоны. Рядом с телом погибшей лежали те самые костыли, которые она несла знакомой в день исчезновения.

