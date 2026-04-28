«Выгодно»: Решетников объяснил, зачем России нужна миграция

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Министр назвал фактор, без которого развитие страны в ближайшие годы может оказаться под вопросом.

Экономический рост России будет трудно поддерживать без трудовой миграции. Об этом заявил глава Министерства экономического развития России Максим Решетников на форуме Альфа-Саммит.

«Как бы то ни было, без миграции нам экономический рост тоже обеспечить, наверное, будет сложно. Поэтому нужна разумная, выгодная миграция в ограниченных объемах. Но тем не менее она нужна», — заявил Решетников.

По словам министра, вопрос привлечения рабочей силы остается одним из ключевых вызовов для страны. Он отметил, что важно не только находить нужных специалистов, но и выстраивать систему, которая позволит удерживать востребованные кадры в России.

Решетников также обратил внимание, что решать эту задачу придется в условиях усиливающейся глобальной конкуренции за работников.

По его оценке, борьба за кадры в мире становится все жестче, и в таких условиях вопрос миграционной политики напрямую связан с перспективами развития экономики.

