Выберут трех кандидатов: кто станет следующим католикосом Грузии

В стране уже есть основном претендент на пост патриарха.

Важное решение сегодня принимают в Грузии. Там объявят трех кандидатов на патриарший престол. Решение вынесет Священный синод после заседания, которое начнется уже в ближайшие минуты. И один из названных архиереев займет место Католикоса Илии Второго. Его не стало в марте этого года. У стен патриархии сейчас дежурят журналисты, а верующие молятся.

Кто возглавит Грузинскую православную церковь и почему эти выборы уже называют судьбоносными для страны — знает корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

У стен грузинской патриархии сегодня десятки журналистов. Жители страны и за ее пределами ждут имена кандидатов на пост патриарха всея Грузии.

Выборы Католикоса-патриарха проходят в строгом соответствии с уставом Грузинском православной церкви. Сначала синод определяет трех кандидатом, затем на расширенном заседании проходит финальное голосование. Побеждает тот, кто наберет более 50% голосов

Основным претендентом называют 57-летнего митрополита Шио. Окончил Московский Тихоновский Богословский институт. Был настоятелем грузинского прихода в московском храме Великомученика Георгия и уже почти 10 лет местоблюститель Патриаршего престола в Грузии.

«Его назвал патриарх, а мы все уважаем его выбор. Он бы не ошибся в человеке», — объяснила журналист Нука Арвеладзе.

Выбрать высшее духовное лицо — это не просто статус, а знак доверия для всей Грузии. Таким был Илия Второй, которого не стало 17 марта. Ему было 93 года, из них почти полвека он отдал духовному служению Грузии. К Сионскому собору Тбилиси, где похоронен патриарх, нескончаемый поток верующих.

— Что сейчас вы чувствуете? — спросил корреспондент.

— Когда мы разговариваем и боль, и радость. Потому что на небе есть человек, который будет молится о нас, — рассказала жительница Грузии Хатуна.

Католикос-патриарх Илия Второй похоронен в северной части алтаря рядом со святынями. Это иверская икона божьей матери, рядом крест святой Нино. Могила усыпана орхидеями и розами, а над ней портреты патриарха

Святая Нино и Илия Второго хоть и разделены веками, но почитают их вместе как двух заступников. Монастырь Бодбе в живописной Кахетии — место притяжения паломников со всего мира. Здесь покоится Нино, которая принесла христианство в Грузию и своей молитвой не раз спасала страну.

«Нино помогала им словами, травами, а потом пошла три километра дальше, уснула, явилась ангелом Богу и сказал: „Ты такая святая, твои слезы упали на источник, который вылечит от многих болезней“. И вот он источник», — уточнил редактор журнала «Бодбейская башня», гид Ана Кунашвили.

Илия Второй тоже нес христианство в массы — принял пост, когда в советское время царила бездуховность и за эти годы поднял уровень религиозности в Грузии — при нем увеличилось число епархий. А еще он был миротворцем: в 1989-м на проспекте Руставели призывал разойтись оппозицию, когда она требовала выхода Грузии из СССР.

«Я пришел молиться вместе с вами, давайте пойдем в церковь и разойдемся», — говорил католикос-патриарх всея Грузии Илия Второй.

Он призывал к миру и братству с абхазами и осетинами и всегда подчеркивал, что это один народ. Патриарх всегда выступал и за братские отношения с нашей страной. В 2013-м он встречался с президентом Владимиром Путиным и до этого не раз посещал Россию несмотря на критику на родине — ведь между государствами нет дипломатических связей.

«Он искренне переживал, когда в межгосударственных отношениях между Россией и Грузией существовали проблемы. Илия Второй вносил положительный вклад в деле укрепления российско-грузинских не только церковных, но и межгосударственных отношений, и я думаю, что будущий патриарх и, скорее всего, им станет Шио, тоже будет продолжать», — рассказал политолог, эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе.

Выборы духовного отца сейчас идут под давлением извне. Служба внешней разведки нашей страны предупреждала, что Константинопольский патриарх Варфоломей продвигает своих людей, а это может привести к расколу и сценарию как на Украине, но жители говорят, что этого не допустят — люди в Грузии глубоко верующие и православие будут защищать до самого конца.

