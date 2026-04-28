Одного погибшего нашли после схода лавины на руднике в Бурятии

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев

В Бурятии на руднике в Муйском районе, где добывают золото, сошла лавина. Шесть человек находятся под снежными завалами. Еще трое смогли выбраться сами.

Сообщается, что рабочие расчищали технологическую дорогу. ЧП произошло в труднодоступном районе республики. До ближайшего поселка 75 километров.

По последним данным, спасатели нашли тело одного из погибших. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за нарушений техники безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Бурятии на горе Мунку-Сардык в результате схода лавины погибли три человека. Тела двоих погибших принадлежат мужчинам 1988 и 1981 годов рождения, тело третьей погибшей спасатели доставили в район кафе «Белый Иркут».

ЧП произошло утром 24 апреля на перевале 26-го Партийного съезда в Окинском районе. Под лавину попала группа туристов, всего пострадали шесть человек. Трое смогли выбраться самостоятельно и передали сигнал о случившемся.

