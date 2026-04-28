«Сняла порчу» и исчезла с миллионами: незнакомка жестоко обманула пенсионерку

Незнакомка украла у пенсионерки два миллиона рублей в Нижегородской области

Жительница Нижегородской области не только лишилась денег, но и получила травму.

В Нижегородской области пенсионерка лишилась двух миллионов рублей после визита женщины, представившейся целительницей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Инцидент произошел в селе Волчий Майдан под Арзамасом. Утром к 65-летней местной жительнице пришла незнакомка и заявила, что может снять порчу. Гостья убедила хозяйку, что для обряда необходимо окропить все деньги, которые хранятся в доме.

Поверив незнакомке, женщина достала пакет со сбережениями, где лежали два миллиона рублей. Вместо обещанного ритуала «целительница» напала на пенсионерку, повалила ее на пол, выхватила деньги и скрылась. После нападения у пострадавшей диагностировали перелом кисти.

Полицейские вскоре вышли на след подозреваемой. Как сообщили правоохранители, женщину задержали по месту жительства в Ижевске и доставили в Арзамас. Суд отправил ее в СИЗО.

Известно, что задержанная уже имела проблемы с законом и ранее попадалась на кражах. Сейчас в отношении нее расследуют дело о грабеже. По этой статье, с учетом рецидива, ей может грозить до 12 лет колонии.

