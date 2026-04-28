Песков прокомментировал стрельбу на ужине с Трампом

Фото, видео: Reuters/Kylie Cooper; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Москва осудила недавнюю стрельбу на ужине американского лидера Дональда Трампа. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«(Президент РФ Владимир) Путин всегда осуждает любые проявления насилия и любые попытки посягательства на жизнь глав государств», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Кроме того, Дмитрий Песков рассказал созванивался ли Трамп с Путиным после инцидента.

«Сегодня по этому поводу сказать нечего», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

При этом Дмитрий Песков добавил, что если такая беседа все же состоится в ближайшее время, то он немедленно об этом сообщит прессе.

Ранее 5-tv.ru писал, что на мероприятии с участие Дональда Трампа произошла стрельба. Неизвестный с дробовиком пытался попасть в отель, где проходил прием ассоциации корреспондентов Белого дома. После того, как раздались звуки выстрелов, то всех гостей, включая Трампа и его жену Меланью, вывели из здания. В результате случившегося один из охранников президента США пострадал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.