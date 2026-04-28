Серкан Болат свободен? Актер Керем Бюрсин и его девушка спровоцировали слухи о расставании

Фото: Instagram*/thebursin

Звезда турецких сериалов и блогер состоят в отношениях более полугода.

Звезда турецких сериалов Керем Бюрсин и его возлюбленная, блогер Селин Ягджиоглу, спровоцировали слухи о расставании. Об этом пишет Sabah.

По информации издания, отношения пары дали трещину спустя семь месяцев после начала их романа. Поводом для таких слухов стало изменение в поведении пары в соцсетях.

Селин Ягджиоглу ранее периодически публиковала в блогер снимки с актером, также они писали друг другу милые комментарии под постами и обменивались лайками. Но теперь все эти фото внезапно исчезли с ее страниц в соцсетях. Более того, теперь девушка и вовсе перестала вести блог.

До того, как у Керема и Селин начались романтические отношения, они были знакомы несколько лет. Известно, что они стали тесно общаться незадолго до расставания Керема Бюрсина с Мелисой Тапан.

Ранее 5-tv.ru писал, что скандал с задержанием коллеги Бюрсина по сериалу «Постучись в мою дверь», актрисы Ханде Эрчел, по делу о наркотиках получил неожиданный финал. Всплыли детали, которые расставили все по местам.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ