Путин возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата

В торжественной церемонии также приняли участие иностранные политики.

Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата после окончания парада в честь Дня Победы на Красной площади. Глава государства почтил память советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны.

Цветы к мемориалу в Александровском саду у стен Кремля также возложили президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, лидер Абхазии Бадра Гунба и другие зарубежные политики, присутствующие на торжественных мероприятиях в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Церемония завершилась прохождением колонн военнослужащих различных родов войск Вооруженных сил под музыку легендарной песни «Десятый наш десантный батальон». После чего глава государства поблагодарил командиров парадных расчетов, принимавших участие в торжественном Параде Победы на Красной площади.

После возложения цветов состоится торжественный прием для почетных гостей в Георгиевском зале.

Могила Неизвестного Солдата — мемориал воинской славы. У стен Кремля он появился 60 лет назад, в 1966 году. В могиле захоронен безымянный боец. Его останки были найдены в братской могиле под Зеленоградом. Их торжественно перезахоронили в присутствии маршалов Советского Союза Георгия Жукова и Константина Рокоссовского.

Позднее у Могилы Неизвестного Солдата открыли мемориал, главными элементами которого стали Вечный огонь — его в 1967 году зажег генеральный секретарь КПСС Леонид Брежнев — и Аллея городов-героев.

Возложение цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата — неотъемлемая составляющая празднования 9 Мая. Традиционно мероприятие начинается после окончания парада Победы.

Накануне Дня Победы в Александровском саду прошла ежегодная патриотическая акция «Огонь памяти» под эгидой Народного фронта. Инициатива направлена на сохранение памяти о подвиге народов СССР в Великой Отечественной войне.

Утром 9 мая на Красной площади состоялся Парад Победы в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие курсанты высших военных учебных заведений, а также подразделения различных видов и родов войск Вооруженных сил России. Завершило шествие авиационная часть: над столицей пролетели самолеты пилотажных групп, а штурмовики Су-25 раскрасили небо в цвета российского флага.

Зрители увидели специальные включения о работе военнослужащих различных видов и родов войск. В эфире продемонстрировали подразделения, выполняющие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, а также расчеты на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и на кораблях Военно-морского флота России.

