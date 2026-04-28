Об успехах российской армии рассказали в Минобороны.

Российские войска установили контроль над населенным пунктом Землянки в Харьковской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Также сообщается, что ВС РФ освободили Ильиновку в ДНР.

Контроль над Землянкой установила группировка войск «Север». В свою очередь подразделения «Южной» группировки войск освободили Ильиновку.

В ходе брифинга в ведомстве также сообщили, что российская армия нанесла поражение объектам украинской энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались боевиками.

Кроме того, российские средства ПВО сбили десять управляемых авиационных бомб и 281 украинский беспилотник самолетного типа.

По информации Минобороны РФ, в результате действий российских военных потери ВСУ составили порядка 1070 человек.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

