Парад Победы в Москве завершился красочным авиационным шоу

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Над столицей пролетели группы высшего пилотажа и штурмовики.

Военный парад в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился красочным авиационным шоу. Кадрами делится 5-tv.ru.

Над центром столицы пролетели самолеты российских пилотажных авиагрупп - истребители Су-30 и МиГ-29. В завершении парада они раскрасили небо в цвета российского флага.

Ранее в параде приняли участие представители высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

В этом году воспитанники суворовских и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов не участвовали в параде. Также не было и демонстрации военной техники. Зрителям шествия в ходе трансляции показали работу военнослужащих в зоне СВО, а также несущих службу на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, служащих Воздушно-космических сил и Военно-Морского Флота России.

В столицу на праздничные мероприятия прибыли почетные иностранные гости. Среди них: президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидеры Абхазии Бадра Гунба, Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит, Южной Осетии Алан Гаглоев, Республики Сербской Синиша Каран и бывший президент страны Милорад Додик, а также верховный правитель Малайзии султан Ибрагим и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

История парадов Победы

Первый Парад Победы на Красной площади прошел в июне 1945 года — в нем приняли участие 40 тысяч солдат и офицеров. Следующее торжественное шествие состоялось на Красной площади только через 20 лет — в мае 1965-го. На этом параде в качестве знаменосцев появились Герои Советского Союза Константин Самсонов, Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Именно они водружали Знамя Победы на крышу захваченного Рейхстага в 1945 году.

Следующего парада на 9 Мая пришлось ждать еще 20 лет. В 1985-м он состоял из трех частей: сначала прошли ветераны Великой Отечественной войны. Они пронесли Знамя Победы и 150 знамен наиболее отличившихся в годы войны частей. За ними следовали части гарнизона Московского военного округа и курсанты. Завершал шествие проезд техники, включая историческую — знаменитые танки Т-34.

Последний парад в честь 9 Мая в СССР был проведен в 1990 году.

С 1995 года, когда парад был приурочен к 50-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, торжественные шествия стали проводиться ежегодно. Интересно, что тогда, в 1995-м, парад состоял из двух частей: ветераны прошли все так же по Красной площади, а технику демонстрировали на Кутузовском проспекте у Поклонной горы.

Парад Победы — торжественное, важное событие, которое каждый год откликается в сердцах миллионов россиян. В каждой семье есть свои герои — те, кто сражался на фронте, те, кто ковал Победу в тылу. Сохраняющаяся традиция демонстрирует, что страна бережно хранит наследие, оставленное нам поколением победителей.

Накануне 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в российских городах провели парады, организованные персонально для ветеранов и детей войны. В Санкт-Петербурге торжественное мероприятие состоялось прямо во дворе жителя блокадного Ленинграда Виктора Ковалева: под звуки оркестра военнослужащие прошли маршем.

