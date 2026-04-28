Участок за 13 миллионов и взятка: мэра Уфы задержали по делу о коррупции

СК задержал мэра Уфы по делу о превышении полномочий и коррупции

Следствие считает, что схема с землей в санаторной зоне могла быть лишь частью более крупной истории.

Глава администрации Уфы оказался под следствием по делу о коррупции. Как сообщили в Следственном комитете России, его подозревают в махинациях с дорогостоящей землей и получении взятки.

По делу проходят и другие чиновники — заместитель главы администрации Уфы, заместитель начальника управления земельных и имущественных отношений городской администрации, а также директор санатория. Следователи считают, что они могли быть причастны к незаконной схеме.

Речь идет об участке площадью более 1300 квадратных метров на территории одного из санаториев Уфы. По версии следствия, землю могли незаконно вывести из собственности.

Следователи полагают, что в 2025 году глава администрации Уфы потребовал от представителя строительной компании услугу имущественного характера в обмен на покровительство.

Застройщик должен был купить участок стоимостью более 13 миллионов рублей и оформить права на него в интересах чиновника.

После задержаний силовики провели допросы, обыски и изъяли документы, которые могут иметь отношение к делу. Сейчас следствие проверяет, были ли и другие подобные эпизоды.

Не исключено, что фигурантов в деле станет больше. Также решается вопрос о мере пресечения для подозреваемых.

Следователи не исключают, что история с участком может быть лишь частью более крупной схемы, и сейчас проверяют, насколько далеко она могла распространиться.

