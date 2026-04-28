«Эффект Долиной»: в Госдуме предложили решение проблемы мошенничества

КПРФ выдвинул законодательную меру против афер с недвижимостью.

КПРФ предлагает установить законодательную меру, чтобы сделка с участием честного покупателя не могла быть признана недействительной. Законопроект позволит закрепить то, что при отсутствии фактического полного возврата денег покупателю возвращение квартиры продавцу невозможно. Об этом рассказал депутат Госдумы Георгий Камнев в беседе с Газета.ру.

После того как Верховный суд вынес решение по делу народной артистки России Ларисы Долиной, суды начали прописывать двухстороннюю реституцию: продавцу обратно квартиру, покупателям — деньги.

Также Камнев добавил, что люди, намеренные решать свои проблемы путем обмана не собираются останавливаться.

«Я вижу лишь один вариант решения этой проблемы. Законодательно закрепить, что, если нет фактического полного возврата денег покупателю в определенный и адекватный срок, ни о каком возврате квартиры продавцу речи быть не может. Квартира принадлежит тому, кто честно заплатил», — отметил депутат.

«Эффект Долиной» — схема, заключающаяся в оспаривании сделки с недвижимостью продавцом вскоре после ее продажи. Злоумышленники заявляют, что стали жертвой мошенников и потерял денежные средства с продажи. Одним из фактов схемы является то, что покупатель одновременно лишается и квартиры, и денег. Владелец же получает деньги за сделку и через суд добивается, чтобы ее аннулировали и признали недействительной.

Термин появился в августе 2024 года после скандала с российской певицей. Лариса Долина продала квартиру за более чем 100 миллионов рублей, а после через суд вернула недвижимость себе. Однако у покупательницы Полины Лурье в конце 2025 года получилось вернуть право собственности на квартиру себе через Верховный суд.

