Полезно для сердца: названо самое безопасное масло для жарки

Оно также подходит для заправки салатов.

Оливковое масло признано наиболее подходящим и полезным вариантом для использования при жарке. Об этом сообщает издание Real Simple со ссылкой на американского диетолога Сапну Перувембу.

Специалист подчеркнула, что данный продукт является универсальным решением как для приготовления горячих блюд, так и для заправки свежих салатов.

По ее словам, такая популярность обусловлена уникальным химическим составом, в который входят мононенасыщенные жиры и специфические растительные соединения.

«Оливковое масло богато полезными для сердца мононенасыщенными жирами и содержит полифенолы — мощные антиоксиданты, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы, снижая воспаление и уровень липидов в крови», — подчеркнула Перувемба.

Эксперт также обратила внимание на высокую температуру дымления. В отличие от многих других растительных жиров, оливковое масло дольше сохраняет стабильность при нагреве.

Это критически важно, так как помогает избежать формирования вредных токсичных соединений, способных разрушать оболочки клеток человеческого организма и провоцировать развитие окислительного процесса.

Диетолог привела конкретные температурные показатели для разных видов продукта.

Температура дымления рафинированного оливкового масла составляет от 199 до 243 градусов, а оливкового масла первого отжима — от 177 до 210 градусов. Это делает его универсальным для повседневного приготовления.

Использование этого продукта позволяет минимизировать риски для здоровья, которые обычно возникают при термической обработке пищи.

Правильный выбор базы для жарки считается одним из ключевых элементов здорового рациона, наряду с ограничением потребления полуфабрикатов и сладкой выпечки, которые негативно влияют на состояние ЖКТ.

