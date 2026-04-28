В России вырос процент жизнерадостных граждан

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подвел итоги оценки эмоционального состояния россиян. Результаты показали, что позитивный настрой в обществе продолжает укрепляться. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте организации.

Доля граждан, ощущающих себя жизнерадостными, достигла 35%, увеличившись на один процентный пункт по сравнению с январскими показателями.

Однако наряду с ростом оптимизма, эксперты зафиксировали и увеличение тревожности. Доля респондентов, отнесенных к группе «тревожные», выросла на два процентных пункта, достигнув 25%.

Было выявлено, что наиболее подвержены беспокойству граждане, родившиеся в 1992–2000 годах, а также активные пользователи интернета.

Самыми оптимистично настроенными оказались представители поколения зумеров (родившиеся после 2001 года). Среди них доля «жизнерадостных» составляет рекордные 44%, что почти на десять процентных пунктов выше, чем в среднем по стране.

Молодежь лидирует и по частоте переживаний радости и воодушевления. Для сравнения: среди сограждан старшего возраста этот показатель значительно ниже.

Существуют различия и в восприятии мира мужчинами и женщинами. Согласно исследованию, женщины более эмоциональны и чаще готовы делиться переживаниями.

География проживания также играет роль. Жители столиц и городов-миллионников, по данным ВЦИОМ, сталкиваются с так называемой «когнитивной перегрузкой», что чаще ввергает их в состояние стресса. Уровень тревожности в мегаполисах в разы превышает показатели жителей малых городов и сел.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.