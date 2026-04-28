«Прости меня, пожалуйста»: Ксенофонтова разрыдалась из-за смерти поклонницы

Фото, видео: legion-media/Екатерина Цветкова / PhotoXPress.ru; Instagram*/ elena_ksenofontova_official; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артистка записала видео, где обратилась к девушке.

Заслуженная артистка России Елена Ксенофонтова разрыдалась из-за смерти тяжелобольной поклонницы по имени Мадина Абдуллаева. Печальную новость об уходе из жизни девушки она прокомментировала в личном блоге.

В своем обращении актриса с трудом сдерживала слезы. Она рассказала, что Мадина вела ее фан-страницу в соцсетях.

«Жила на свете девушка, звали ее Мадина Абдуллаева. Она полюбила актрису Елену Ксенофонтову. Начала ей писать очень трогательные письма, назвала ее мамой и всю жизнь мечтала ее увидеть. У меня даже была возможность приехать, пусть не в ту страну, где жила Мадина, но неподалеку, в Кыргызстан», — отметила Елена.

Девушка написала Ксенофонтовой 4 марта с предложением приехать к ней на Родину в Кыргызстан 14 апреля. Мадина пообещала, что обязательно приедет к ней и назвала ее своей мамой. Однако актриса тогда не смогла с ней встретиться.

Ксенофонтова пояснила, что девушка никогда ничего у нее не просила, лишь всегда говорила, что она помогает ей жить. Актриса объяснила, что не смогла приехать к ней по независящим от нее причинам, а не потому что не хотела. Но 24 марта Мадина умерла после долгой борьбы с болезнью.

«Мадина, покойся с миром. <…> Прости меня, пожалуйста, что я так и не приехала. Господи, люди… Цените каждое мгновение этой жизни и людей, которые в вас нуждаются!» — призвала актриса подписчиков.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.