Обратная сторона Луны скрывает гигантскую массу металла: что нашли ученые

Зонды США обнаружили под поверхностью Луны аномалию — огромную массу металла, погребенную под самым большим ударным кратером в Солнечной системе. Ее размеры в пять раз превышают площадь Большого острова Гавайи. Ученые предлагают две основные гипотезы и надеются на китайский марсоход. Об этом сообщил портал Live Science.

Где и что нашли

Аномалия находится под Южным полюсом-Эйткен (SPA) — массивным ударным кратером диаметром около 2500 километров, покрывающим примерно четверть лунной поверхности. Для сравнения: между Москвой и Лондоном примерно то же расстояние.

Кратер образовался около четырех миллиардов лет назад, когда молодая Солнечная система была еще хаотичной, и небесные тела постоянно сталкивались. Удар был настолько мощным, что пробил лунную кору почти насквозь. Глубина кратера достигает восемь километров.

Ученых насторожила аномалия гравитации в этом регионе. Обычно ударные кратеры дают пониженный гравитационный сигнал — выбитый материал рассеивается, остается «дефицит» массы. Но здесь гравиметры зафиксировали избыток. Значит, внизу находится объект, который намного тяжелее окружающих лунных пород.

Две главные гипотезы

Гипотеза первая: металлическое ядро астероида. Согласно компьютерным моделям, если мантия Луны четыре миллиарда лет назад была достаточно вязкой и холодной, то железо-никелевое ядро астероида-убийцы не успело бы провалиться вниз.

Оно могло «зависнуть» в верхней мантии — между корой и ядром — и оставаться там почти не изменившимся по сей день. Этот сценарий известен как «замедленная дифференциация».

Гипотеза вторая: океан застывшей магмы. Луна в первые сотни миллионов лет своей жизни представляла собой раскаленный шар расплавленной магмы. При остывании тяжелые минералы, богатые железом и титаном (ильмениты), опускались вниз и накапливались в отдельных зонах мантии. Бассейн SPA мог лишь «вскрыть» один из таких карманов или повлиять на их перераспределение.

Что может дать китайский марсоход

В 2019 году китайская миссия «Чанъэ-4» совершила первую в истории посадку на обратную сторону Луны, а марсоход «Юйту-2» начал движение по поверхности SPA. Он оснащен спектрометрами, способными определять минеральный и химический состав лунного реголита.

Если в образцах грунта обнаружатся характерные для ильменита соотношения железа и титана — это будет аргументом в пользу магматической гипотезы. Если же состав породы окажется схожим с материалом железных метеоритов — возрастут шансы версии о «застрявшем» ядре астероида.

Пока ни один аппарат не добрался до глубин мантии, где залегает сама аномалия. Однако анализ поверхностных пород, выброшенных при ударе, уже сейчас способен дать важные подсказки. Окончательный ответ потребует прямого бурения или сейсмических измерений.

Почему это важно

Загадка металлической аномалии под SPA объединяет несколько фундаментальных вопросов планетологии: как дифференцировались ранние планеты? Насколько глубокие удары могут «законсервировать» вещество чужого тела внутри планеты? Как выглядел процесс остывания Луны и что он может сказать нам об аналогичных процессах на Земле и других планетах?

Луна — наш ближайший сосед и природная лаборатория. Ее поверхность практически не менялась миллиарды лет, сохранив «запись» ранней истории Солнечной системы.

Металлическая аномалия под SPA может оказаться одной из самых подробных страниц этой записи. Именно поэтому НАСА (программа Artemis) и Китайское национальное космическое управление рассматривают Южный полюс Луны как приоритетную цель для следующих миссий.

