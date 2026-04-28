«Продают дома»: место исчезновения Усольцевых назвали «вторым перевалом Дятлова»
Обнаруженные во время поисковых мероприятий следы крови обратили внимание на самые мрачные версии.
В Красноярском крае продолжаются поиски семьи Усольцевых, пропавшей во время отдыха в тайге осенью прошлого года. Историю исчезновения вновь обсудили в эфире федерального канала.
Прозвучали новые детали, способные приблизить разгадку, а также напоминания о других загадочных случаях в районе Манской петли.
Место, где исчезли Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь, уже называют «вторым перевалом Дятлова». Такое сравнение появилось неслучайно — за последние годы эта территория не раз фигурировала в историях с трагическим финалом.
«Почему это место называют гиблым и за бесценок продают дома?» — спросил телеведущий.
В программе также напомнили, что в марте на этом же направлении исчез опытный спецназовец Виктор Потаенков. А еще раньше здесь пропали байдарочник Дмитрий Исупов, рыбак Станислав и турист Евгений Бочкарев. Как отмечалось в эфире, двоих позже нашли в реке, третий погиб в лесу.
Следы крови и тревожная находка
В анонсе нового выпуска ведущий сообщил о находке, которая может пролить свет на исчезновение семьи.
«Неужели тайна их исчезновения практически раскрыта?» — задался вопросом журналист.
По словам телеведущего, во время поисковых мероприятий обнаружили следы крови. Именно эта деталь стала поводом для новых версий вокруг дела.
Одновременно в программе обратили внимание на еще одну странность: в районе Манской петли жители якобы массово выставляют дома на продажу. Этот факт только усилил разговоры о дурной репутации места.
При этом Усольцевы шли не по сложному дикому маршруту, а по популярной туристической тропе, которую многие считают доступной даже для неподготовленных путешественников.
Что говорят эксперты
Безопасность маршрута ранее комментировал в беседе с ТАСС управляющий турбазы Денис Балашов.
«Маршруты являются популярными среди туристов и одними из самых простых. Сейчас, например, из-за погоды основные маршруты в Белогорье не работают. Но это не касается маршрутов на Мальвинку и Буратинку. Они открыты. При желании пройти их может любой человек без подготовки», — сказал он.
