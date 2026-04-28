Сладкая угроза: как избыток углеводов приближает старение
Избыточное потребление быстро усваиваемых сахаров приводит к существенному сокращению периода активной и здоровой жизни человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление почетного профессора респираторной медицины Маастрихтского университета Эмиэля Воутерса.
Эксперт подчеркнул, что под особой угрозой находятся любители кондитерских изделий и сладких напитков.
«Важно избегать переизбытка быстро усваиваемых сахаров — сладких напитков, конфет, печенья и подобных продуктов. Речь не о полном отказе, а о контроле потребления. Главное — это сбалансированное питание, а не крайности», — пояснил специалист в беседе с журналистами.
Ученый уточнил, что сахар сам по себе не является «безусловным ядом». Однако именно его бесконтрольное присутствие в рационе становится критическим фактором риска.
Это касается не только пациентов с диабетом, но и людей с нормальными показателями здоровья. Воутерс рекомендует сместить акцент в питании на употребление свежих овощей, фруктов и минимально обработанной пищи, вместо того, чтобы строить меню на основе рафинированных продуктов.
По его мнению, разработать единую норму граммов сахара для всех невозможно, но отказ от жидких калорий в виде сладкой воды и покупных сладостей станет фундаментом для сохранения молодости.
Сбалансированный рацион, включающий все необходимые макронутриенты, позволит избежать серьезных проблем в долгосрочной перспективе.
