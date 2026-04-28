Свадебные салоны столкнулись с возвратами платьев из-за средств для похудения

Теперь невесты подписывают отказ от претензий.

Свадебные салоны в США начали внедрять обязательное подписание специальных расписок, в рамках которых невесты отказываются от любых претензий при покупке платьев. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Такая мера стала ответом на массовое использование женщинами популярных препаратов для снижения веса.

Зачастую девушки приобретают праздничный наряд за много месяцев до торжества, выбирая размер, соответствующий их будущим ожиданиям после курса инъекций.

Однако к моменту свадьбы реальные параметры фигуры часто не совпадают с расчетными, что приводит к попыткам вернуть товар или обменять его на другой.

В качестве примера приводится случай нью-йоркского дизайнера Николь Гамильтон, которая намеренно заказала платье с талией на 7,5 сантиметра уже ее текущих параметров. При оформлении покупки в бланке она написала, что на момент покупки вещь ей мала и ответственность за это она берет на себя.

Представители индустрии отметили, что из-за повального увлечения лекарствами для коррекции фигуры им приходится радикально менять бизнес-процессы.

Салоны вынуждены забивать склады изделиями больших размеров для экстренной замены и значительно расширять штат мастеров по подгонке одежды.

Растет и количество срочных заказов, так как многие клиентки из-за нестабильности веса откладывают покупку до последнего момента.

