Искусство снижать цену: как правильно торговаться при покупке жилья

Грамотные аргументы и знание рыночных реалий помогут существенно сэкономить на недвижимости.

Скидку при приобретении квартиры на вторичном рынке можно получить практически всегда, если использовать правильную стратегию переговоров. Об этом сообщило Lenta.ru со ссылкой на эксперта по недвижимости и руководителя профильного агентства Софию Любимову.

Специалист отметила, что главной ошибкой новичков является прямая просьба снизить стоимость без предварительной подготовки. По ее словам, такая тактика заставляет продавца закрыться, что делает дальнейшее обсуждение цены неэффективным.

«Хитрость в том, что нужно сделать так, чтобы продавец сам был готов вам уступить. Самая частая ошибка покупателей в том, что они начинают торг с фразы „давайте дешевле“, но это не так работает», — пояснила Любимова.

Она также предостерегла от излишней критики объекта, так как эмоциональный негатив может спровоцировать собственника на полный отказ от сделки.

Для успешного снижения стоимости необходимо провести глубокий анализ рынка в конкретном районе или доме. Наличие данных о реальных сделках по похожим объектам станет надежным фундаментом для беседы.

Кроме того, эксперт советует переводить любые физические недостатки жилья в конкретные финансовые расчеты. По словам специалиста, важно не просто указывать на старую проводку или изношенную сантехнику, а называть точную сумму, необходимую для их замены.

«Когда вы озвучиваете цифры, это уже не эмоции, а расчет», — подчеркнула ипотечный брокер.

Юридические нюансы, такие как наличие обременений, использование материнского капитала или сложные альтернативные цепочки, также являются весомым поводом для обсуждения дисконта из-за возможных рисков и временных затрат.

Не менее важным фактором в переговорах выступает скорость выхода на сделку. Продавцы охотнее идут на уступки клиентам с наличными средствами или уже одобренной ипотекой, так как это минимизирует их риски.

Риелтор акцентирует внимание на том, что обсуждать окончательную цену стоит только после личного просмотра объекта.

«Если начать торговаться по телефону, вас просто не будут воспринимать серьезно», — заявила Любимова.

Согласно статистике, размер среднего торга в текущих условиях варьируется в пределах 3-10%. Однако в случаях, когда объект сильно переоценен или собственнику требуется срочная продажа, размер скидки может быть значительно выше.

Резюмируя, эксперт напомнила, что максимальную выгоду получает не самый напористый, а самый аргументированный покупатель.

