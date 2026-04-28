Свадьба вместо прощания: экс-главный редактор Vogue решилась на брак из-за болезни

Фото: www.globallookpress.com/ Ilya Galakhov

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Бывший главный редактор британского Vogue Александра Шульман вышла замуж после двух десятилетий совместной жизни с избранником. Такое решение Шульмин приняла из-за болезни. Об этом сообщил специальный корреспондент Daily Mail.

Экс-глава Voguе сочеталась браком со своим давним партнером Дэвидом Дженкинсом в Лондоне после 21 года отношений. Церемония состоялась в Челси.

Александра Шульман. © Getty Images/Dave Benett Contributor

Решение узаконить союз было принято на фоне серьезных проблем со здоровьем у обоих партнеров.

Шульман подробно описала путь к этому событию, отметив, что еще четыре года назад ответила отказом на предложение руки и сердца.

Пара познакомилась в 1976 году. Однако романтическая связь возникла лишь весной 2004 года, когда оба пережили смерть своих родителей.

Александра призналась, что долгое время статус незамужней женщины служил для нее своеобразным «одеялом безопасности», позволяющим сохранить независимость.

Ситуация изменилась после того, как у журналистки дважды диагностировали рак — сначала груди в 2021 году, а затем толстой кишки. Дэвид также столкнулся с опасным заболеванием печени.

Это заставило их по-новому взглянуть на быстротечность жизни и необходимость взаимной поддержки.

«Я осознала, что рядом со мной человек, который будет со мной, пока смерть не разлучит нас», — поделилась Шульман.

Важным стимулом стала и смерть ее матери в начале 2024 года, а также практические советы юристов относительно наследства и налогов.

Свадьба была скромной. Невеста выбрала атласную юбку Jil Sander и красный кардиган Dries Van Noten, отказавшись от традиционного белого платья.

Вместо обмена кольцами пара выбрала обряд «соединения рук». На торжестве присутствовали только самые близкие люди, включая детей Дэвида и сына Александры.

В конце церемонии молодожены вышли из зала под культовую композицию Rolling Stones «You Can’t Always Get What You Want». Песней было подчеркнуто, что в итоге они получили именно то, что им было нужно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.