«Скрытый негатив»: как покушение на Трампа изменит отношения Украины и США

Политолог Бортник: после покушения на Трампа поддержка Украины ослабнет

Фото: Reuters/Kylie Cooper

Стрелявший в отеле Washington Hilton ранее критиковал вице-президента Джей Ди Вэнса, призывавшего сократить финансирование Киева.

Покушение на президента США Дональда Трампа в Вашингтоне приведет к значительному ослаблению поддержки Украины. Об этом сообщил украинский политолог Руслан Бортник на YouTube-канале.

По мнению специалиста, случившееся неизбежно отразится на отношениях между странами. Сейчас в американском медиапространстве активно распространяются данные о симпатиях нападавшего к Киеву.

«Это покушение <…> будет иметь эффект для Украины, потому что американская пресса пестрит текстами о том, что человек, который покушался на Трампа, <…> симпатизировал Украине. Он поддерживал Украину, собирал деньги и все остальное», — отметил эксперт.

Политолог полагает, что подобные обстоятельства лишь укрепят внутреннюю неприязнь главы Белого дома к украинской стороне.

Бортник подытожил, что радикального разрыва не случится. Однако инцидент «сохранит высокий уровень скрытого негатива в отношении Украины».

В частности, злоумышленник в резкой форме высказывался в адрес вице-президента Джей Ди Вэнса после его призывов прекратить финансирование Киева.

Вооруженное нападение случилось во время торжественного ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, проходившего в отеле Washington Hilton.

В разгар мероприятия раздались выстрелы, после чего сотрудники Секретной службы немедленно эвакуировали Дональда Трампа и его супругу Меланию Трамп из зала.

В результате инцидента ранение получил один из охранников, а подозреваемый был задержан на месте.

Им оказался 31-летний житель Калифорнии Коул Аллен. По данным журналистов, мужчина работал учителем и увлекался созданием компьютерных игр в жанре шутера.

Злоумышленник в социальных сетях часто осуждал администрацию Трампа. Жалобы достигли своего пика, когда со стороны США сократилась поддержка для Украины.

