Бывшие жены вправе претендовать? Как разделят наследство Алексея Пиманова

Юрист Хаминский: на наследство Пиманова могут претендовать все его бывшие жены

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Телеведущий оставил после себя недвижимость и интеллектуальную собственность.

Наследственное имущество умершего автора передачи «Человек и закон» Алексея Пиманова будет распределяться между его супругой Ольгой Погодиной и детьми от предыдущих браков. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский в беседе с aif.ru.

Эксперт объяснил, что в этом процессе ключевую роль сыграет то, как именно оформляли развод с первой и второй женами.

«У него три периода брака, и в каждом из этих периодов жены вправе претендовать на долю в совместно нажитом имуществе, и эта доля может быть исключена из того имущества, которое будет подлежать наследованию. Речь идет о ситуации, если с первой женой они не разделили имущество, то она вполне может сейчас подать иск. Также и вторая жена», — отметил специалист.

Алексей Пиманов ушел из жизни 23 апреля из-за сердечного приступа. В качестве наследства рассматриваются объекты недвижимости в Москве, а также интеллектуальная собственность на различные телевизионные и кинематографические проекты.

Хаминский уточнил, что при отсутствии завещания наследниками первой очереди станут вдова, дети и родители в равных частях.

Однако при наличии несовершеннолетних детей или нетрудоспособных иждивенцев им полагается обязательная доля вне зависимости от воли покойного.

Важным нюансом является статус недвижимости, которой пользовался Пиманов. Коттедж в Можайском районе, где он проживал с Погодиной, юридически является ее добрачной собственностью.

В то же время загородный дом в Московской области, возведенный во время второго брака, остался у бывшей супруги Валентины Ждановой после их развода.

Разделу будет подлежать только та часть активов, которая была документально закреплена за самим Пимановым в период его последней женитьбы или признана его личным имуществом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.