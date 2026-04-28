Шашлыки на даче: как не наткнуться на штрафы и уголовную ответственность

Неправильное разведение огня может стоить человеку свободы.

Мангал на даче должен быть негорючим и стоять не ближе пяти метров от дома или других построек. За нарушение может последовать штраф. Об этом в интервью Lenta.ru сообщил юрист Илья Васильчук.

Он отметил, что разводить огонь для приготовления шашлыка нельзя в жилых зонах, подъездах, гаражах и на балконах. Также запрещено это делать в парках, лесу, на полях и у водоемов, если отсутствуют специальные оборудованные площадки.

«На даче нельзя жарить, если он стоит на торфяной почве или во время особого противопожарного режима», — подчеркнул специалист.

По его словам, за приготовление мяса в указанных местах физлицам грозит штраф до 15 тысяч рублей, а юридическим — до 400 тысяч. При этом во время особого противопожарного режима их размеры увеличиваются — до 20 тысяч для граждан и до 800 тысяч для организаций.

Васильчук также заявил, что штраф в размере 15 тысяч рублей предусмотрен за разведение огня на балконах и в подъездах, даже с использованием гриля. А если вспыхнет пожар, то придется отдать до 50 тысяч рублей.

«В случае крупного ущерба свыше 250 тысяч виновному грозит уголовная ответственность по статье 168 УК РФ — до одного года лишения свободы. Если в результате пожара погиб человек, наказание по статье 219 УК РФ — до пяти лет лишения свободы», — напомнил эксперт.

Чтобы избежать проблем, юрист рекомендовал покупать мангалы только из металла или кирпича, но с высокими бортами. Он также посоветовал ставить их не ближе пяти метров к любым постройкам, очищать зону вокруг мангала от сухой травы и горючего, иметь при себе огнетушитель, а также не готовить ничего при ветре более десяти метров в секунду.

