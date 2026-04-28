Плохая идея: почему нельзя есть поздно ночью

Сердце после ночной трапезы получает дополнительную нагрузку.

Поздний ужин с наличием жирной, обильной или соленой пищи может оказать негативное воздействие на работу организма. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал врач-терапевт Сергей Вечтомов.

Он отметил, что прием еды в темное время суток приводит к повышению давления ночью, когда организм человека должен восстанавливаться. По его словам, из-за этого сердце и сосуды в период отдыха получают дополнительную нагрузку.

«В ночное время обмен веществ естественным образом замедляется, поэтому пища переваривается хуже. Это может приводить к повышению уровня глюкозы и жиров в крови, что со временем становится фактором риска для сердца», — подчеркнул эксперт.

Специалист предупредил, что регулярная трапеза ночью может привести к ожирению. Это, в свою очередь, увеличивает вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, он добавил, что поздний ужин повышает риск ишемической болезни сердца и нарушений липидного обмена.

