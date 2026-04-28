Артиллеристы выполнили залп реактивных снарядов калибра 220 мм.

Артиллерийский расчет ракетной системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Запад» нанес удар по живой силе и пункту управления дронами ВСУ в Харьковской области.

Военнослужащие самоходного артиллерийского полка четвертой танковой дивизии получили данные воздушной разведки и атаковали выявленные цели. Разведчики обнаружили пункт временного размещения украинских боевиков на окраине одного из населенных пунктов в Купянском районе, а также площадку запуска тяжелых гексакоптеров.

Командование передало координаты дежурному расчету «Урагана». После выхода на огневую позицию артиллеристы подготовили установку и выполнили залп реактивных снарядов калибра 220 мм. Удар пришелся по пункту управления дронами и скоплению личного состава.

Средства объективного контроля подтвердили поражение целей. После выполнения задачи расчет оперативно покинул позицию и переместился в район ожидания, чтобы исключить ответный огонь и атаки беспилотников противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

