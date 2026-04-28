Суд в Новгородской области оставил сироту в приемной семье при живой прабабушке

Прабабушка пыталась забрать ребенка под свою опеку, но пока она собирала необходимые документы, девочку передали в приемную семью

Осиротевшая Ника из Новгородской области останется в семье муниципального чиновника. Накануне суд принял решение по громкому делу об усыновлении.

Девочка попала в детдом после того, как скончались оба ее родителя. Забрать ребенка под свою опеку пыталась прабабушка, но пока она собирала необходимые документы, Нику передали в приемную семью — главе Солецкого округа Максиму Тимофееву.

Родственники девочки попытались оспорить это в суде. И накануне было принято решение оставить ребенка в семье главы округа, а не с прабабушкой. Ведь по закону приоритетное право на опеку имеют только близкие родственники, к которым прабабушки не относятся.

Мужчина уже предложил родным девочки встретиться и обсудить, как растить Нику в этой непростой ситуации. Родственница же с решением суда не согласна и планирует направить апелляцию.

